〈台幣〉亞幣反彈 股匯齊揚收32.413元 周線又翻黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 18:25

主要亞幣今 (10) 日展開反彈，新台幣兌美元匯率走勢震盪，所幸外資轉向匯入，加上出口商拋匯，帶動匯價升值 4.7 分，終場收在 32.413 元，終止連 3 貶，呈現股匯齊揚，匯市量能略增，但仍顯清淡，台北及元太外匯市場總成交值 16.39 億美元。

新台幣周線上周好不容易終止連七貶，本周再度翻黑，累計貶值 3.7 分或 0.11%。

新台幣兌美元今天以 32.42 元開盤，一度升抵 32.4 元關卡，但美元買盤隨之出籠，匯銀人士指出，外資上午偏向匯出，進口商、投信亦加入買美元行列，使得匯價最低來到 32.5 元，盤中高低震盪 1 角。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數回跌 0.38%，歐元反彈 0.43%，新加坡幣升值 0.24%，新台幣及韓元均升 0.15%，日元升值 0.1%，人民幣微幅走升，越南盾則貶值 0.08%。