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鉅亨速報

營收速報 - 富邦金(2881)4月營收270.23億元年增率高達44.77％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:17

富邦金(2881-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣270.23億元，年增率44.77%，月增率8.38%。

今年1-4月累計營收為1,161.74億元，累計年增率129.93%。

最新價為71.8元，近5日股價上漲1.3%，相關金融保險上漲1.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+17566 張
  • 外資買賣超：+14810 張
  • 投信買賣超：+1747 張
  • 自營商買賣超：+1009 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 270.23億 45% 8%
24/3 249.33億 201% -3%
24/2 256.31億 245% -34%
24/1 385.87億 139% 306%
23/12 95.02億 184% -206%
23/11 -89.94億 69% -165%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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