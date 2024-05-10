營收速報 - 富邦金(2881)4月營收270.23億元年增率高達44.77％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:17
今年1-4月累計營收為1,161.74億元，累計年增率129.93%。
最新價為71.8元，近5日股價上漲1.3%，相關金融保險上漲1.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17566 張
- 外資買賣超：+14810 張
- 投信買賣超：+1747 張
- 自營商買賣超：+1009 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|270.23億
|45%
|8%
|24/3
|249.33億
|201%
|-3%
|24/2
|256.31億
|245%
|-34%
|24/1
|385.87億
|139%
|306%
|23/12
|95.02億
|184%
|-206%
|23/11
|-89.94億
|69%
|-165%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇