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鉅亨速報

營收速報 - 基泰(2538)4月營收2.00億元年增率高達1040.43％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:17

基泰(2538-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.00億元，年增率1040.43%，月增率1051.61%。

今年1-4月累計營收為2.56億元，累計年增率144.24%。

最新價為16.35元，近5日股價上漲2.16%，相關建材營造下跌-5.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3240 張
  • 外資買賣超：-3209 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 2.00億 1040% 1052%
24/3 1,735萬 -46% -1%
24/2 1,755萬 -43% -19%
24/1 2,161萬 -11% -64%
23/12 5,984萬 72% 205%
23/11 1,960萬 -12% 18%

基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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