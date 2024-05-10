盤後速報 - 綠電(8440)下週(5月17日)除息0.17元，預估參考價43.33元
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:05
綠電(8440-TW)下週(5月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。
以今日(5月10日)收盤價43.50元計算，預估參考價為43.33元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
綠電(8440-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務。近5日股價上漲2.57%，櫃買市場加權指數下跌1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/17
|43.50
|0.167
|0.38%
|0.0
|2022/05/25
|71.8
|0.6
|0.84%
|0.0
|2021/05/19
|17.5
|0.3
|1.71%
|0.0
|2020/05/20
|13.3
|0.4
|3.01%
|0.0
|2019/05/14
|16.0
|0.5
|3.12%
|0.0
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