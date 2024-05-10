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鉅亨速報

盤後速報 - 綠電(8440)下週(5月17日)除息0.17元，預估參考價43.33元

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:05

綠電(8440-TW)下週(5月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。

以今日(5月10日)收盤價43.50元計算，預估參考價為43.33元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

綠電(8440-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務。近5日股價上漲2.57%，櫃買市場加權指數下跌1.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/17 43.50 0.167 0.38% 0.0
2022/05/25 71.8 0.6 0.84% 0.0
2021/05/19 17.5 0.3 1.71% 0.0
2020/05/20 13.3 0.4 3.01% 0.0
2019/05/14 16.0 0.5 3.12% 0.0

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