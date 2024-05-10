〈稅收統計〉4月房地合一稅52億元連4紅 新北續稱霸、台中居次共20億元

政府新青安房貸撐房市於不墜，財政部今 (10) 日公布 4 月稅收統計，4 月、前 4 月房地合一稅、土增稅、契稅均呈雙位數年增，房地合一稅 4 月單月實徵 新台幣 52 億元、創歷年同期新高，六都在 4 月即貢獻 42 億元，前三名為新北市 10.2 億元，其次依序為台中市 9.2 億元，高雄市 7.2 億元。

觀察房地交易相關稅目，排除春節因素、以前月實徵淨額來看，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，房地合一稅前 4 月實徵 165 億元、創歷年同期最高，六都全面年增，以桃園市年增 207.8% 最驚人，主要因當月有數筆大額稅款案件挹注所致，其次台中市成長 111.7% ，台北市年增 104.8%，新北市年增 95%，台南市年增 93.7%，高雄市年增 62.9%。

若以 4 月單月的房地合一稅額來看，六都中佔比最高的是新北市 10.2 億元蟬聯冠軍，其次依序為台中市 9.2 億元，高雄市 7.2 億元，桃園市 6.4 億元，台北市以些微差距的 63.4 億元佔倒數第二，最後為台南市的 30.5 億元，總計 6 都在 4 月即挹注國庫 42 億元。