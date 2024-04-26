投資台灣方案已吸金2.26兆 307家台商回流1.25兆 爭鮮63億蓋桃園新廠

投資臺灣事務所指出，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引 1,472 家企業約 2 兆 2,570 億元投資，預估創造 15 萬 1,618 個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有 307 家臺商投資約 1 兆 2,449 億元，創造 8 萬 7,626 個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有 187 家根企業投資約 5,520 億元，創造 2 萬 7,957 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引 978 家中小企業投資約 4,600 億元，帶來 3 萬 6,035 個就業機會，後續尚有 20 家企業排隊待審。



友威科技專業研發製造真空濺鍍機、蝕刻機及從事真空濺鍍代工業務，並以自有品牌「UVAT」行銷世界，近年更以高彈性、高客製化及整合自動化系統之競爭優勢，專注於投入半導體高階封裝及 FOPLP 製程濺鍍及蝕刻設備生產銷售，並已獲得歐洲及國內半導體大廠採用。友威科技決定投資逾 15 億元於台中市大雅區建置企業總部，擴大研發及生產。



爭鮮餐飲集團為跨國連鎖餐飲業者，在全球已有超過 600 家門市，旗下擁有 5 個餐飲品牌，包含爭鮮迴轉壽司、爭鮮 gogo、爭鮮 Plus、定食 8 以及 MAGiC TOUCH，亦為全台最大迴轉壽司品牌，爭鮮規劃投資逾 63 億元在桃園興建新廠及建置智能化生產線。



八野爺食品主要生產高品質的鳳梨酥、手工餅乾等糕點，曾榮獲「台灣百大伴手禮」殊榮，規劃投資 1.8 億元於嘉義馬稠後產業園區設立生產中心，採用智能化設備，設置太陽能設備，使用節電燈具等措施，將創造 10 名本國就業機會。



富利康科技專門生產陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管，可針對工業廢氣進行過濾與去除有害物質，防治空氣汙染並回收熱能，降低環境負擔。規劃招募 147 名本國員工，投資 5.3 億元於高雄和發產業園區興建新廠，設置智慧化生產系統，建置太陽能發電設施。



瑞憶科技主要研發及生產 GPS 行車安全警示器、行車紀錄器、GPS 追蹤器、雷達測速器、指紋鎖等安全科技產品，以「征服者 CONQUEROR」 、「雷達眼 Radareye」 、「蒙面俠 BLINDER」 、「神隼 HAWKS」等系列品牌行銷美國、加拿大等十餘個國家，並取得多國產品專利證書。瑞憶科技計劃在嘉義馬稠後產業園區建廠，本案投資金額超過 4 億元，可替嘉義地區新增 40 名本國就業機會。