〈陸港盤後〉中國4月進出口同步轉正 滬指衝上今年來最高峰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-09 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（9 日）收盤齊揚，滬指衝上今年來最高峰，中國 4 月進出口同步轉正，出口成長 1.5%，略優於預期，成為全球需求升溫的最新跡象。

滬指周四收盤漲 0.83% 報 3,154.32 點，深證成指大漲 1.55% 報 9,788.07 點，創業板指勁漲 1.87% 報 1,900.01 點；兩市成交額合計人民幣 9,011 億元，「北向資金」淨買入 80.14 億元。

半導體、工程機械、有色、鋼鐵、房地產等類股走高。

香港恒生指數周四收盤漲 1.22%，報 18,537.81 點，恒生科技指數驟漲 1.95%，報 3,947.41 點。

中國海關總署周四公布的數據顯示，以美元計，4 月出口較一年前成長 1.5%，進口增長 8.4%，經濟學家原估出口攀升 1.3%，進口成長 4.7%。

今年前四個月，中國貨物貿易進出口總值 13.81 兆美元，年增 5.7%，出口額為 7.81 兆美元，成長 4.9%，進口 6 兆美元，增長 6.8%。

中國 4 月出口數據成為全球需求正在升溫的最新跡象，也帶動中國國內經濟成長。眼下北京正依靠強勁的海外銷售，抵銷國內疲軟的消費者支出，房地產低迷，導致家庭勒緊褲腰帶。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，今年來出口一直是中國經濟的亮點，內需疲軟帶來通縮壓力，從而增強了中國的出口競爭力。