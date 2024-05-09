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鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)4月營收26.39億元年增率高達304.27％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 15:15

興富發(2542-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣26.39億元，年增率304.27%，月增率-14.88%。

今年前4月累計營收為78.49億元，累計年增率-19.56%。

最新價為45.65元，近5日股價上漲5.76%，相關建材營造上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8212 張
  • 外資買賣超：+4705 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3507 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 26.39億 304% -15%
24/3 31.00億 -24% 81%
24/2 17.12億 -39% 330%
24/1 3.98億 -82% -64%
23/9 84.19億 189% 14%
23/8 73.85億 2050% 69%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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