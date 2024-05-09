營收速報 - 興富發(2542)4月營收26.39億元年增率高達304.27％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 15:15
今年前4月累計營收為78.49億元，累計年增率-19.56%。
最新價為45.65元，近5日股價上漲5.76%，相關建材營造上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8212 張
- 外資買賣超：+4705 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3507 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|26.39億
|304%
|-15%
|24/3
|31.00億
|-24%
|81%
|24/2
|17.12億
|-39%
|330%
|24/1
|3.98億
|-82%
|-64%
|23/9
|84.19億
|189%
|14%
|23/8
|73.85億
|2050%
|69%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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