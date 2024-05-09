營收速報 - 微星(2377)4月營收164.06億元年增率高達25.14％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 17:15
今年前4月累計營收為640.33億元，累計年增率12.91%。
最新價為163元，近5日股價上漲2.19%，相關電腦週邊上漲1.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-635 張
- 外資買賣超：+701 張
- 投信買賣超：-1283 張
- 自營商買賣超：-53 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|164.06億
|25%
|-0%
|24/3
|164.15億
|1%
|11%
|24/2
|148.19億
|5%
|-10%
|24/1
|163.93億
|25%
|37%
|23/10
|191.48億
|40%
|6%
|23/9
|181.10億
|39%
|7%
微星(2377-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為有關各種電腦硬體軟體之設計及其成品與零組件製造買賣業務。電子零件之製造買賣業務。有關前項業務之進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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