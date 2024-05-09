營收速報 - 華碩(2357)4月營收416.23億元年增率高達32.96％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 15:15
今年前4月累計營收為1,633.20億元，累計年增率14.45%。
最新價為475元，近5日股價上漲6.63%，相關電腦週邊上漲1.97%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3063 張
- 外資買賣超：+932 張
- 投信買賣超：+1098 張
- 自營商買賣超：+1033 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|416.23億
|33%
|-16%
|24/3
|497.35億
|1%
|41%
|24/2
|353.00億
|1%
|-4%
|24/1
|366.67億
|34%
|2%
|23/12
|360.43億
|-12%
|-16%
|23/11
|431.50億
|-6%
|2%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇