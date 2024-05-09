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鉅亨速報

營收速報 - 華碩(2357)4月營收416.23億元年增率高達32.96％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 15:15

華碩(2357-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣416.23億元，年增率32.96%，月增率-16.31%。

今年前4月累計營收為1,633.20億元，累計年增率14.45%。

最新價為475元，近5日股價上漲6.63%，相關電腦週邊上漲1.97%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3063 張
  • 外資買賣超：+932 張
  • 投信買賣超：+1098 張
  • 自營商買賣超：+1033 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 416.23億 33% -16%
24/3 497.35億 1% 41%
24/2 353.00億 1% -4%
24/1 366.67億 34% 2%
23/12 360.43億 -12% -16%
23/11 431.50億 -6% 2%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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