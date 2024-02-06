〈原相法說〉滑鼠出貨續強 Q1營收僅小減

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-06 15:04

CIS 業者原相 (3227-TW) 今 (6) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，第一季儘管適逢二月工作天數減少與淡季因素影響，但受惠滑鼠出貨續強以及消費性電子回溫，整體第一季營收僅季減一點，減幅不大。

從產品線來看，滑鼠業績與上季差異不大或微幅減少，遊戲機因進入淡季，業績減幅較大，安防則略減，其他消費性電子產品如穿戴式裝置，受惠需求持續回溫，業績會再優於上季，NRE(委託設計) 由於上季已認列，這季認列業績會減少。

針對雙率，毛利率因產品組合變化，如電競滑鼠比重減少，一般滑鼠與射頻 (RF) 比重增加，估與去年平均數相當；營益率受營收、毛利率雙減，也會低於去年第四季幾個百分點。

展望後市，羅美煒看好，滑鼠受惠客戶庫存在前幾季去化完畢，客戶也重啟拉貨，其中，電競滑鼠去年下半年就開始回溫，恢復力道非常快，第一季需求也不錯，長期看好電競滑鼠穩定成長，預期今年在沒有庫存調整情況干擾下，加上 AI PC 推動換機潮，業績也會重啟成長。