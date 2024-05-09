日元若繼續下跌 分析師擔憂觸發亞洲新一輪競貶潮

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:47

隨著日元跌至新低，一些投資者已經在擔心，如果日元無法振作，有可能觸發亞洲新一輪貨幣競貶。

在日本當局出手干預下，讓日元兌美元匯率暫時脫離 34 年低點，但投資者預計，如果日本繼續單打獨鬥，對匯率的影響不會持久，日元可能還會再次下跌。

儘管亞幣競貶只是少數人的觀點，且並不意味著亞洲金融危機將會重演，但在美元再次長期走強的情景下，這種觀點仍得到一些支持。

State Street Corp 亞太區全球市場主管 Henry Quek 表示，「我們已經很久沒有聽到競爭性貶值這個詞了」，但「如果日元繼續進一步大幅貶值，可能會出現一系列競爭性貶值」。

4 月底，日元兌人民幣 (日本最大貿易夥伴的貨幣) 跌至 1992 年以來的最低水準。兌韓元匯率接近 2008 年以來的最低，兌新台幣匯率也創下 31 年新低。

當被問及競爭性貶值時，宏利投資管理公司資深投資組合經理 Kisoo Park 表示：「這種情況正在發生。」 「無論是有意還是無意的貶值都正在發生，並且正在對該地區其他地區產生影響。」

摩根大通資產管理公司投資組合經理 Arjun Vij 表示：「最直接的是，日元大幅貶值將帶動韓元和新台幣等其他亞洲外匯匯率的上漲。」

對於澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 來說，在日元出現轉折點之前，韓元和新台幣可能很難從這些國家的人工智慧投資熱潮中受益。

Park 認為，一旦日元貶至 170 至 180 的水準，不僅會給亞洲帶來問題，還會對更廣泛的新興市場貨幣產生影響。這在很大程度上是由於日元作為套利交易者融資貨幣的作用，這些交易者在利率低的地方借錢，在利率高的發展中國家投資。

「如果亞洲貨幣因美元走強而貶值，投資於當地市場的資金將不得不撤出，」他表示。 「整個新興市場將崩潰，這將導致避險事件，國債將上漲，股票將被拋售。」