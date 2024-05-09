中國和塞爾維亞發布12點聯合聲明 塞方重申不與台灣官方往來

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 11:00

應塞爾維亞共和國總統武契奇邀請，中國國家主席習近平於 5 月 7 日至 8 日進行國是訪問，兩國元首舉行會談，就中塞關係、深化兩國全方位合作、共建「一帶一路」、中國－中東歐國家合作、中歐關係以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。

據《環球時報》周三（8 日）報導，以下是中國和塞爾維亞發布的聯合聲明：

一、中方高度評價塞爾維亞在經濟社會整體發展和改善民生方面取得的成就，樂見塞方順利推進「塞爾維亞 2027——躍向未來」等發展規劃、如期實現各項既定目標，促進塞爾維亞發展和人民福祉。

二、雙方認為，兩國最高層密切展開政治對話對加強中塞關係意義重大，商定繼續透過會晤、通話、信函往來等形式保持兩國元首密切交往。

三、雙方將在尊重國家主權、領土完整和不干涉別國內政原則基礎上就涉及彼此核心利益問題相互堅定支持。

塞方重申，發展同中華人民共和國的友好關係是塞爾維亞外交政策的主要支柱之一。塞方重申堅定支持「一個中國」原則，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，反對任何形式的台灣獨立，反對干涉中國內政，重申不同台灣當局進行任何形式的官方往來，堅定支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。

四、雙方將以共建「一帶一路」進入高品質發展新階段為契機，共同落實好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果，深化和擴大在經貿、投資、科技、創新、數位、資訊通訊等領域合作，共同維護項目和企業人員安全，為建立新時代中塞命運共同體奠定基礎。

五、雙方認為，匈塞鐵路現代化項目對加強塞爾維亞和地區互聯互通具有重要意義，為便利地區人員流動、擴大商品流通和經濟往來開闢新前景。雙方高度評價鐵路塞爾維亞段建設取得的成果，將繼續努力，推動該段建設按期完工，為提高地區互聯互通水準做出貢獻。中方願鼓勵本國企業按照商業和市場原則繼續參與地區互聯互通項目。雙方願加強合作，保障通過塞境內段鐵路安全。

六、雙方高度重視衛生健康和生物技術領域合作，中方願同塞方加強在疾病防控、衛生應急、遠程醫療、傳統醫學領域的雙多邊合作，共同推動構建人類衛生健康共同體，積極參與塞國內生物科技產業園相關項目建設。

七、雙方高度重視並願加強兩國文化、教育、體育、旅遊、廣播電視、新聞傳播等人文領域合作，支持學生雙向交流，支持兩國高等院校間交流合作，拓展影視、媒體、網路視聽等領域合作。

八、雙方高度評價中國－中東歐國家合作機制的積極作用。塞方高度認同、全力支持並願繼續積極參與中國－中東歐國家合作機制框架內各項合作。雙方將同其他中東歐國家一道，推動機制內合作持續健康發展。

九、雙方強調應當遵守基於聯合國憲章在內的國際法的國際秩序，尊重各國獨立、平等、主權和領土完整原則，堅持以聯合國為核心的多邊合作，維護真正的多邊主義。

十、雙方支持國際社會為推動政治解決烏克蘭戰爭、推動以巴停火止戰的努力，呼籲各方防止外溢影響進一步擴大，維護地區和平與穩定。雙方重申反對陣營對抗，反對任何國家和集團挑動衝突、損害別國安全利益的行為。

十一、雙方譴責並反對一切形式的恐怖主義，強調國際社會應當不斷加強反恐合作，發揮聯合國中心協調作用，運用綜合手段，標本兼治鏟除恐怖主義滋生根源。雙方反對在反恐問題上採取雙重標準以及將反恐政治化、工具化的行徑。雙方將繼續加強在雙邊以及在聯合國等多邊框架內反恐合作。