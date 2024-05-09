多地能源設施被嚴重破壞 烏克蘭向歐盟尋求緊急援助

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:00

俄羅斯國防部表示，襲擊了烏克蘭的能源和軍工企業，以回敬烏軍攻擊俄羅斯能源設施，由於多地能源設施被嚴重破壞，烏克蘭向歐盟尋求緊急援助。

據《塔斯社》周三（8 日）報導，俄羅斯國防部說，使用了無人機以及「匕首」高超音速飛彈等海基和空基高精度武器。國防部表示，此次打擊大幅降低烏克蘭生產軍用產品以及將西方武器和軍事裝備調遣到接觸線地區的能力。

本周二夜間至周三下午，基輔等多個地區的燃料和能源綜合體設施發生爆炸，導致烏克蘭一些城市和地區的電力供應中斷。

烏克蘭能源部長加盧先科說，文尼察州、伊萬諾 - 弗蘭科夫斯克州、基洛沃格勒州、利沃夫州、波爾塔瓦州以及基輔控制的扎波羅熱州部分地區的發電和輸電設施遭到破壞。

烏克蘭國家電力公司表示，烏克蘭中部一個能源設施的設備受損。頓巴斯燃料和能源公司則說，三個熱電廠嚴重受損。