Neuralink：首例人類受試者曾發生植入線程脫落情況 後續已修復

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-09 08:15

馬斯克旗下的腦科學技術公司 Neuralink 在部落格上發文透露，年初針對第一位人類患者進行手術後，曾出現植入線程脫落的情況，但後續已透過軟體排除問題。

Neuralink 表示，在 1 月對首位人類患者 Noland Arbaugh 進行植入手術的數周後，安裝在腦組織的部分電極鑲嵌螺紋線程出現脫落的情況，導致設備無法正常運作，受試者大腦中捕獲的數據量因此減少。

華爾街日報 (WSJ) 稍早報導了故障消息。知情人士透露，Neuralink 認為一個可能的原因是 Arbaugh 在手術後出現所謂「氣腦」(pneumocephalus)的情況，即顱內空間出現游離氣體，但這項問題並未對 Arbaugh 的安全構成威脅。

Neuralink 表示，事後該公司透過一系列軟體進行修復，後續情況也迅速改善，並超越最初安裝時的表現。

Neuralink 目前正在著手改進該設備的文字輸入和游標控制，最終目標是將該技術拓展到機械手臂和輪椅等應用。

華盛頓大學醫學院的神經外科醫師 Eric Leuthardt 表示，工程師和科學家未能意識到大腦在顱內空間移動的程度，光是點頭或是突然晃動頭部，就可能導致幾毫米的干擾。

另一神經科技新創公司 Paradromics 執行長 Matt Angle 說，傳統而言，外科醫師將腦植入物直接放置在腦組織的頂部，而這些植入物在那裡會像「在水上的船一樣移動」。

在將大腦晶片植入四肢癱瘓的 Noland Arbaugh 之前，Neuralink 已進行廣泛的動物試驗。不過，Leuthardt 指出，由於動物的大腦較小，電極的移動幅度並不像人類那麼大。