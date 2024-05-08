傳奇投資者再警告：美股牛市極端程度超過1929年 熊市已不遠

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:43

Hussman Investment Trust 總裁、傳奇投資者赫斯曼 (John Hussman) 再次對美股發出警告，他強調，美股的瘋狂牛市即將結束，因為過於樂觀的投資者已將股市推至近一個世紀以來最極端的估值。

過往，在 2000 年和 2008 年，赫斯曼都曾準確對市場提出警告。不過，自 2013 年以來，赫斯曼就一直預言美股將再次崩盤，而直到目前爲止，美股尚未發生類似 2000 年或 2008 年那樣的暴跌。

對近期美股走高，赫斯曼表示，反彈主要是由投資者「某種不耐煩和擔心錯過機會」推動的，而且市場內部情況看起來「不利」。

根據 Hussman 公司的內部指標，Hussman 的公司預計未來 12 年標普 500 指數的表現，將每年落後於公債 9.3%。這是該指標預測的最糟糕的 12 年表現，甚至比 1929 年還要糟糕，當時市場從高點暴跌了 89%。

赫斯曼表示：「從統計數據來看，目前的市場狀況看起來比過去一個世紀的任何其他時刻都更像是牛市的主要峰值。」 「考慮到極端估值、不利的市場內部因素以及數十個歷史上最『類似頂部』的其他因素的結合，我們看跌的前景、並對規避風險表示滿意。」

過往，在 2000 年 3 月，赫斯曼預言美股科技股整體將暴跌 83%，結果在 2000 年到 2002 年期間，那斯達克 100 指數的跌幅正好是 83%。2007 年 4 月，赫斯曼預言標普 500 指數將下跌 40%，從 2007 年到 2009 年期間，該指數跌幅達到 55%。

這次他沒有提出預測數字，但他先前曾警告，美股看起來正處於「美國金融史上最極端的投機泡沫」，並補充說，跌幅高達 65% 並不會讓他感到意外。