港首季經濟遠優預期仍藏隱憂 專家直指三大問題

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 14:01

香港上周公布的今年第一季本地生產總值 (GDP) 年增 2.7%，連 5 季成長且遠優於市場預期的 0.8%，今年全年經濟成長率預估值也由 2.3% 上調至 3.1%，主要受惠於赴港旅遊人數持續增加、刺激政策到位、外商投資增加等一系列利多，讓香港今年首季經濟成長好過預期。

《財富中文網》報導，在全球化背景下，香港憑藉自身獨特地理位置、開放的市場環境和完善的法律體系，吸引大量國際資本和企業投資，雖然香港經濟未來充滿信心和期望，但也需要保持謹慎的態度，對一些潛在問題進行深入的分析和反思。

首先，儘管港股近期回暖，但香港金融證券市場的監管問題仍值得關注。近年來，一些上市企業如中國恒大被曝出財報造假醜聞，不僅損害投資人的利益，也對整個市場信譽造成影響。財務造假問題的存在，反映出市場監管機制的不足，必須進一步加強對上市企業財務報表的審查和監管力度，提高違規成本，確保市場公平和透明。

其次，港股流動性問題也不容忽視。近年來，港股每天成交額一直不高，不僅影響市場交易效率，也可能導致市場價格發現功能受損。為提高流動性，必須從優化交易機制、擴大市場開放度、吸引更多外資等方面著手。

再者，香港經濟的結構性問題也影響其健康發展的關鍵因素。香港經濟長期以來依賴於房地產、金融和服務業，但隨著全球經濟形勢的變化，這種單一的經濟結構已難以適應新的市場需求。房市下滑不僅影響政府財政收入，也加劇經濟的不穩定性。

因此，香港需要調整經濟結構，促進產業的多元化發展，提高經濟的抗風險能力，在解決結構性問題過程中，必須綜合考量各種因素，包括外資和內資的平衡、科技型企業和傳統產業的關係、金融保險業與其他服務業的協調等。這不僅需要政府的引導和支援，也需要企業的積極參與跟創新。透過優化產業結構，提高產業附加值，香港經濟才能永續發展。

此外，香港還需要加強與中國大陸的合作，充分利用後者市場的優勢，推動經濟的融合和發展。

現時，香港面臨著前所未有的機遇和挑戰，只有不斷深化改革、加強監管跟優化結構，才能維持自身的國際金融中心地位，實現經濟的永續健康發展。