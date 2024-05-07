〈能源盤後〉哈馬斯似已願停火 但以色列仍欲入侵拉法 原油回吐部分漲幅
鉅亨網編譯許家華 2024-05-07 05:56
由於交易員試圖理清以色列與哈馬斯戰爭的最新進展。國際油價周一 (6 日) 收盤回吐了部分漲幅。
周一新聞報導指出，哈馬斯已接受停火提議，暫停與以色列在加薩的戰爭，但在此之前以色列曾發出警告，暗示即將入侵加薩拉法。
能源商品價格
市場驅動力
哈馬斯周日表示，最新一輪談判已經結束，但周一下午各家新聞紛紛報導，哈馬斯接受了埃及 - 卡達停火提議，暫停與以色列的戰爭，但報導稱以色列尚未對該提案發表評論。
此最新發展導致周一原油收盤前回吐部分漲幅。
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「過去一周左右，市場對以哈停火的樂觀情緒不斷增強，這反映在上周石油期貨價格的大幅下跌上。」因此，在哈馬斯接受停火提議的消息傳出後，周一石油市場拋售程度溫和的原因是「價格基本上已經反映完了。」
此外，「儘管談判取得了進展，但軍事行動仍在繼續，據報導，僅今日，以色列就對拉法發動了 50 次空襲，這讓投機空頭在新的一周開始時保持警惕。」
XS.com 市場分析師 Samer Hasn 周一表示，周一早盤漲幅較強，這是源於「對加薩軍事行動可能升級至新危險階段的擔憂」。
另外，中國 4 月服務業顯示出「積極跡象」，以及歐元區投資者情緒達 2 年來最高，這些均有助於提振能源需求前景。
Caixin 服務業採購經理人指數自 3 月的 52.7 下降至 4 月的 52.5，但據《華爾街日報》報導，該指數已連續 16 個月保持在擴張區間。
Hasn 表示，該報告指出「中國未來需求出現更多正面跡象，這是支撐油價的重要因素」。
另外，OANDA 數據指出，歐元區 Sentix 投資者信心指數從 4 月的 - 5.9 升至 5 月的 - 3.6，創下 2022 年 2 月以來的最高指數。Hasn 認為，投資人對歐元區經濟的信心達到兩年來最高水準，有助於支撐油價進一步上漲。
與此同時，沙烏地阿拉伯國營生產商沙特阿美 (Saudi Aramco) 周日表示，6 月運往西北歐、亞洲和地中海地區的原油價格將調漲，但沒有上調運至美國的價格。
價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，沙烏地阿拉伯提高石油價格的舉動「似乎表明他們並不那麼擔心」石油需求疲軟。
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