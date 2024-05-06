〈台幣〉股匯齊揚 連6升收32.347元 創逾3周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-06 18:00
美元指數持續回檔修正，台北股匯市今 (6) 日連袂走揚，新台幣兌美元匯率一度站上 32.2 字頭，但終場升幅收斂，以 32.347 元作收，升值 2.9 分，為連 6 升，寫逾 3 周以來新高，但匯市交投偏淡，台北外匯市場成交值僅 9.73 億美元，元太外匯市場成交值則有 5.525 億美元。
台北股匯今天上演雙漲走勢，加權指數終場勁揚 192.99 點，收在 20523.31 點；新台幣兌美元一早以 32.33 元開出後，匯價一度升抵 32.28 元，但部分美元買盤隨之湧現，使得升幅進一步收斂，收在 32.347 元。
美國聯準會 (Fed) 決議利率維持在 23 年高點，緩解各界對於未來可能升息的疑慮，而美國甫公布的 4 月非農就業人數低於分析師預期，顯示勞動市場放緩，市場也對 Fed 降息再度重燃一絲希望，帶動美股上漲、美國 10 年期公債殖利率下跌，美元指數亦持續修正。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數下跌 0.07%，日元貶值 0.33%，人民幣升值 0.35%，大陸 5/1-5/5 休市，因此，今天補升意味濃厚，歐元升值 0.25%，新台幣、越南盾升值 0.09%，新加坡幣升 0.07%，韓元則因兒童節 (補假) 休市一天。
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