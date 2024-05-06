〈台幣〉股匯齊揚 連6升收32.347元 創逾3周新高

美元指數 持續回檔修正，台北股匯市今 (6) 日連袂走揚， 新台幣 兌美元匯率一度站上 32.2 字頭，但終場升幅收斂，以 32.347 元作收，升值 2.9 分，為連 6 升，寫逾 3 周以來新高，但匯市交投偏淡，台北外匯市場成交值僅 9.73 億美元，元太外匯市場成交值則有 5.525 億美元。

美國聯準會 (Fed) 決議利率維持在 23 年高點，緩解各界對於未來可能升息的疑慮，而美國甫公布的 4 月非農就業人數低於分析師預期，顯示勞動市場放緩，市場也對 Fed 降息再度重燃一絲希望，帶動美股上漲、美國 10 年期公債殖利率下跌，美元指數亦持續修正。