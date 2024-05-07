營收速報 - 科嶠(4542)4月營收1.03億元年增率高達133.99％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15
今年前4月累計營收為2.78億元，累計年增率133.99%。
最新價為69.3元，近5日股價上漲6.12%，相關電子零組件類指數上漲1.25%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+238 張
- 外資買賣超：+238 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|102,509
|133.99%
|56.19%
|2024/3
|65,630
|-12.21%
|12.27%
|2024/2
|58,456
|-20.81%
|14.52%
|2024/1
|51,046
|-24.08%
|-30.37%
|2023/12
|73,315
|-25.84%
|42.51%
|2023/11
|51,445
|-22.27%
|-6.14%
科嶠(4542-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為設計、研發及生產自動化乾燥設備及相關機械設備製造與買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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