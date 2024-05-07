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鉅亨速報

營收速報 - 科嶠(4542)4月營收1.03億元年增率高達133.99％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15

科嶠(4542-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.03億元，年增率133.99%，月增率56.19%。

今年前4月累計營收為2.78億元，累計年增率133.99%。

最新價為69.3元，近5日股價上漲6.12%，相關電子零組件類指數上漲1.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+238 張
  • 外資買賣超：+238 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 102,509 133.99% 56.19%
2024/3 65,630 -12.21% 12.27%
2024/2 58,456 -20.81% 14.52%
2024/1 51,046 -24.08% -30.37%
2023/12 73,315 -25.84% 42.51%
2023/11 51,445 -22.27% -6.14%

科嶠(4542-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為設計、研發及生產自動化乾燥設備及相關機械設備製造與買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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