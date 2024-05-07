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鉅亨速報

營收速報 - 英業達(2356)4月營收510.48億元年增率高達38.46％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15

英業達(2356-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣510.48億元，年增率38.46%，月增率2.66%。

今年前4月累計營收為1,815.54億元，累計年增率38.46%。

最新價為52.8元，近5日股價下跌-2.6%，相關電腦週邊下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4376 張
  • 外資買賣超：-7014 張
  • 投信買賣超：+2915 張
  • 自營商買賣超：-277 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 51,048,144 38.46% 2.66%
2024/3 49,726,239 5.57% 35.68%
2024/2 36,650,855 2.27% -16.95%
2024/1 44,128,871 18.48% 1.38%
2023/12 43,528,473 7.94% -1.39%
2023/11 44,140,199 0.01% 9.25%

英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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