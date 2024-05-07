營收速報 - 英業達(2356)4月營收510.48億元年增率高達38.46％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15
今年前4月累計營收為1,815.54億元，累計年增率38.46%。
最新價為52.8元，近5日股價下跌-2.6%，相關電腦週邊下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4376 張
- 外資買賣超：-7014 張
- 投信買賣超：+2915 張
- 自營商買賣超：-277 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|51,048,144
|38.46%
|2.66%
|2024/3
|49,726,239
|5.57%
|35.68%
|2024/2
|36,650,855
|2.27%
|-16.95%
|2024/1
|44,128,871
|18.48%
|1.38%
|2023/12
|43,528,473
|7.94%
|-1.39%
|2023/11
|44,140,199
|0.01%
|9.25%
英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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