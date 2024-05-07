習近平同馬克宏、馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會談

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 09:00

中國國家主席習近平周一（6 日）應邀在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會談。

據《新華社》報導，習近平指出，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。

他說，當今世界進入新的動盪變革期，中歐作為兩支重要力量，應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，展開戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展。

習近平強調，中歐關係有著強大內生動力和廣闊發展前景，不針對、不依附、也不受制於第三方。希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關係政治基礎和國際估線基本準則。

他表示，雙方要籌辦好新一次中歐領導人會晤以及戰略、經貿、綠色、數位高層對話，打造穩定互信的產業鏈供應鏈夥伴關係。用好中國對歐洲國家免簽政策和外籍人員來華便利安排，鼓勵民間和地方交往、教育和科研合作，改善中歐關係的民意基礎和輿論氛圍。

在烏克蘭戰爭方面，習近平指出，中方、法方和歐方都希望儘快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決。我們要共同反對戰事外溢升級，共同為和談創造條件，共同維護國際能源糧食安全、產業鏈供應鏈穩定。中方不是烏克蘭危機的製造者、當事方，一直為勸和奔走，為促談盡力。

至於以巴戰爭，習近平強調，當務之急是儘快實現全面停火止戰，重中之重是確保人道主義救援，根本出路是落實「兩國方案」。中方支持接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中歐在以巴問題上有很多重要共識。中方願同歐方一道，支持儘快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。