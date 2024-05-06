營收速報 - 雷虎(8033)4月營收1.40億元年增率高達93.19％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15
今年前4月累計營收為4.24億元，累計年增率93.19%。
最新價為75.6元，近5日股價下跌-5.31%，相關其 他上漲3.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+680 張
- 外資買賣超：+648 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+32 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|139,696
|93.19%
|90.11%
|2024/3
|73,482
|-12.14%
|-18.43%
|2024/2
|90,090
|5.3%
|-24.11%
|2024/1
|118,709
|39.03%
|35.91%
|2023/12
|87,346
|-13.34%
|17.07%
|2023/11
|74,609
|-21.89%
|-3.58%
雷虎(8033-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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