search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 雷虎(8033)4月營收1.40億元年增率高達93.19％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15

雷虎(8033-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.40億元，年增率93.19%，月增率90.11%。

今年前4月累計營收為4.24億元，累計年增率93.19%。

最新價為75.6元，近5日股價下跌-5.31%，相關其 他上漲3.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+680 張
  • 外資買賣超：+648 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+32 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 139,696 93.19% 90.11%
2024/3 73,482 -12.14% -18.43%
2024/2 90,090 5.3% -24.11%
2024/1 118,709 39.03% 35.91%
2023/12 87,346 -13.34% 17.07%
2023/11 74,609 -21.89% -3.58%

雷虎(8033-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty