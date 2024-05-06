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鉅亨速報

營收速報 - 臻鼎-KY(4958)4月營收110.57億元年增率高達54.88％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15

臻鼎-KY(4958-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣110.57億元，年增率54.88%，月增率-0.32%。

今年前4月累計營收為435.68億元，累計年增率54.88%。

最新價為116.5元，近5日股價上漲1.32%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2591 張
  • 外資買賣超：+1979 張
  • 投信買賣超：+683 張
  • 自營商買賣超：-71 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 11,057,398 54.88% -0.32%
2024/3 11,093,313 21.68% 28.36%
2024/2 8,642,371 -13.09% -32.35%
2024/1 12,774,631 2.33% -13.93%
2023/12 14,842,173 -11.08% -21.22%
2023/11 18,839,767 25.42% -9.74%

臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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