營收速報 - 臻鼎-KY(4958)4月營收110.57億元年增率高達54.88％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15
臻鼎-KY(4958-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣110.57億元，年增率54.88%，月增率-0.32%。
今年前4月累計營收為435.68億元，累計年增率54.88%。
最新價為116.5元，近5日股價上漲1.32%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2591 張
- 外資買賣超：+1979 張
- 投信買賣超：+683 張
- 自營商買賣超：-71 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|11,057,398
|54.88%
|-0.32%
|2024/3
|11,093,313
|21.68%
|28.36%
|2024/2
|8,642,371
|-13.09%
|-32.35%
|2024/1
|12,774,631
|2.33%
|-13.93%
|2023/12
|14,842,173
|-11.08%
|-21.22%
|2023/11
|18,839,767
|25.42%
|-9.74%
臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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