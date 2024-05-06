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鉅亨速報

營收速報 - 全新(2455)4月營收2.87億元年增率高達82.38％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15

全新(2455-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.87億元，年增率82.38%，月增率-3.12%。

今年前4月累計營收為11.24億元，累計年增率82.38%。

最新價為149.5元，近5日股價上漲2.1%，相關通信網路上漲1.06%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3502 張
  • 外資買賣超：-3251 張
  • 投信買賣超：-754 張
  • 自營商買賣超：+503 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 286,755 82.38% -3.12%
2024/3 295,997 60.71% 12.25%
2024/2 263,703 168.44% -5.04%
2024/1 277,694 147.93% -5.72%
2023/12 294,549 60.85% -9.57%
2023/11 325,709 120.51% 2.85%

全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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