營收速報 - 全新(2455)4月營收2.87億元年增率高達82.38％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15
今年前4月累計營收為11.24億元，累計年增率82.38%。
最新價為149.5元，近5日股價上漲2.1%，相關通信網路上漲1.06%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3502 張
- 外資買賣超：-3251 張
- 投信買賣超：-754 張
- 自營商買賣超：+503 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|286,755
|82.38%
|-3.12%
|2024/3
|295,997
|60.71%
|12.25%
|2024/2
|263,703
|168.44%
|-5.04%
|2024/1
|277,694
|147.93%
|-5.72%
|2023/12
|294,549
|60.85%
|-9.57%
|2023/11
|325,709
|120.51%
|2.85%
全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇