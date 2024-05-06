價格戰再起！比亞迪推舊換新衝買氣 專家：EV滲透率有望進一步攀升

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 14:55

中國電動車市場價格戰再起，比亞迪 (002594-CN) 上周五 (3 日) 宣布最新優惠購車方案，置換補貼最高達人民幣 1 萬 8000 元，包括國家補貼最高 1 萬元及比亞迪補貼最多 8000 元，希望加大 5 月銷售力道。

根據中國各大車企發佈的最新銷售數字，五一假期銷售表現優於預期，鴻蒙智行官方最新發佈的海報顯示，五一假期前三天，鴻蒙智行全系列車款訂單突破 6600 台，日均 2200 台，遠超國內同級別的電動車廠，上市 16 天的新理想 L6 在上周六 (4 日) 累計訂單數量突破 3 萬輛，

分析人士指出，由於政策利多跟各家車廠優惠推動，5 月車市活力將逐步提升，前期因觀望而延後的購車需求將逐步釋放，有望給各家電動車企帶來一定銷量成長，電動車有望進一步加速滲透市場。

對於 5 月車市展望，東方證券指出，隨著《汽車以舊換新補貼實施細則》正式推出，車市需求有望逐步回溫，中低階車款需求有望率先復甦，在激烈價格競爭下，主要電動車大廠將有望憑藉在技術和產業鏈上的領先優勢持續擴大市佔率，在電動車方面具有較強競爭力的整車及零件公司值得關注。

中國全國乘聯會秘書長崔東樹表示，《汽車以舊換新補貼實施細則》實施被視為車市的重大利多，預計本月車市零售業績將明顯優於上月，報廢總量應能達到近千萬輛規模，以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，也能帶來千億以上的年消費增量，5 月車市必然會實現更好的成長表現。

此外，崔東樹還發文分析中國電動車在全球市場中的地位，稱中國今年第一季在全球電動車市場中所佔比重高達 62%，顯示中國在電動車領域的強勁實力和成長速度。

他並指出，近期中國電動車的增速明顯強於全球平均值，中國純電動車今年首季在全球市佔率額達 59%，表現相對穩定，在油電混合車市場的表現更為搶眼，年增率高達 70%，呈現超強市場地位。

今年首季，全球汽車銷量為 2105 萬輛，其中電動車銷量為 324 萬，轎車佔電動車銷量比重為 40%，SUV 為 54%，MPV 則較低，顯示 SUV 車款在當前全球電動車市場中佔據主導地位。