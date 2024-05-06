澳洲推外國投資改革方案再次聚焦製造業 專家吐槽：先解決「這件事」

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 14:04

澳洲將在下周二 (14 日) 公佈新年度預算案，坎培拉當局周 (5) 日說，全球經濟疲軟和國內經濟走緩是澳洲 6 月為止年度聯邦預算盈餘增幅較前幾年小的原因之一，但在預算盈餘公佈前夕，澳洲政府上周三 (1 日) 推出有關海外投資的改革方案，將以國家安全利益的前提進行重大改革，並透過修法加強對「高風險」和「複雜」產業領域的審查，同時簡化投資非敏感領域的流程。

對於低風險級別的海外投資，澳洲海外投資審議署（FIRB）將從 2025 年 1 月起實現 30 日內審批，包括製造業、專業服務、商業房地產、住房及非敏感礦石的開採（非稀土類），高風險級別則將大幅提高審核力度，這些行業包括核心基礎設施、關鍵礦石（具有戰略價值）、涉及澳洲政府設施的基建投資及涉及敏感數據的投資專案。

基本上，此次改革不是透過設立新法的改革，主要是對 FIRB 的政策、審核過程以及資源配置進行調整。

當談及改革是否針對中國時，澳洲財長 Jim Chalmers 則強調並非如此，並稱現時國際局勢不確定性居高不下，嚴格把關敏感行業的投資已經是全球現象。

但去年澳洲曾兩度下令阻止中國對澳洲關鍵礦產產業的投資，一是去年 2 月阻止與中國相關的投資基金將其在北方礦業有限公司的股份從 9.98% 增加到 19.9%，另一次則是在 7 月阻止與中國相關礦業公司 Austroid Corporation，遭禁止收購鋰礦業者 Alita Resources Limited 90.10% 股份。

此外，本次改革方案的主要關注點落在「製造業」三個字，澳洲也預計本月仿照美國與歐洲做法推出規模至少 180 億澳元的《未來澳洲製造法》（Future Made in Australia Act）。

但根據澳洲央行 (RBA) 今年 3 月數據，該產業在去年澳洲經濟佔比僅為 5.7%，對經濟貢獻最大的幾個產業則分別是佔比 14.3% 的礦業、12.8% 的醫療及教育業、7.4% 的金融業及 7.1% 的建築業，若按更大的分類來看，服務類產業佔比達到近 70%。換言之，製造業在澳洲幾乎沒有存在感。

專家指出，澳洲製造業沒落有兩大原因，分別是勞動成本過高以及製造業流失後都轉型至服務業。

從勞動成本角度來看，OECD 數據顯示澳洲平均工資排名全球第 9 名，遙遙領先英國、法國、挪威等歐洲發達國家，更比全球第四大經濟體日本高出 46%。澳洲平均年薪在今年 2 月更突破 10 萬澳元大關。