Q1貸款需求季增10.1個百分點！陸MLF料不變 專家：持續穩定人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-06 09:44

中國人民銀行 (下稱中國人行) 今(6)日料將在展延中期借貸便利 (MLF) 時維持關鍵政策利率不變，市場觀察家普遍認為，在人民幣面臨新的貶值壓力之際，北京將繼續優先考慮人民幣的穩定。受美元恢復升勢拖累，人民幣兌美元(USDCNY) 匯率上周走貶至 5 個月低點。

《路透社》報導，MLF 利率穩定的強烈共識是在中國經濟復甦仍不穩定、人民幣貶值壓力加大以及市場對聯準會 (Fed) 今年首次降息時間預期回落的背景下形成的，這也維持了中美殖利率的巨大差距，令人民幣空頭佔上風。

根據 ING 中國經濟學家 Lynn Song 預測，中國人行似乎更傾向於利用降準（RRR）而不是降息來支持經濟，因為降準不會增加人民幣貶值壓力，降息則會加劇利差，中國人行今年或將兩度下調 MLF 利率，每次 10 個基點。

去年中國人行兩度下調 MLF，總計 25 個基點，以支撐自身經濟的緩慢復甦，但與其他主要經濟體不斷擴大的殖利率差距，限制了中國人行進一步寬鬆的空間。此外，交易員表示，現金狀況寬鬆的跡象預計將減少對中期貸款的需求，促使銀行體系可能撤出流動性。

根據中國人行日前發佈的銀行家問卷調查報告，今年第一季貸款總體需求指數為 71.6%，比去年第四季上升 10.1 個百分點，其中製造業貸款需求指數比前一季上升 6.1 個百分點，基礎設施貸款需求指數比前一季上升 5.6 個百分點，批發零售業貸款需求指數比前一季上升 5.1 個百分點，房地產企業貸款需求指數比前一季上升 8.2 個百分點。

銀行家宏觀經濟熱度指數則為 35.4%，比去年第四季上升 4.3 個百分點。其中，59% 銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，35.1% 認為「偏冷」。對於下一季，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為 39.7%，高於本季 4.3 個百分點。

此外，中國人行發佈的城鎮儲戶問卷調查報告顯示，今年首季傾向於「更多消費」的居民佔 23.4%，與上季基本持平，傾向於「更多儲蓄」則佔 61.8%，比上季增加 0.7 個百分點，傾向於「更多投資」佔 14.9%，比上季減少 0.7 個百分點。