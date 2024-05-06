熱浪持續狂襲！東南亞稻米生產拉警報 今年頂多種一次

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-06 16:34

東南亞近期遭熱浪狂襲，緬甸、泰國及越南多國高溫飆破歷史紀錄，前所未有的高溫天氣連帶使得稻米生產受到嚴重影響，出現供應短缺並導致部分產品價格上漲情形。擁有逾 6 億人的東南亞是全球稻米重要生產地區，在全球稻米產量佔比達 26% 且佔全球出口比重達四成，且為中東和非洲等地的主要稻米供應地區。

綜合《越南快訊》(VnExpress)、《南華早報》等外媒報導，越南糧食協會 (VFA) 表示，上周越南重回國際市場出口稻米價格第一的位置，每噸上漲 3 到 8 美元。印尼今年稻米產量也從 3153 萬噸下降至 3090 萬噸，鄰近的馬來西亞也因為高溫跟聖嬰現象導致當地缺水，農民被迫延後栽種植稻米。

一般情況下，東南亞地區農民每年會種植兩次水稻，但近期極端天氣令當地許多農民只能進行一次種植。

有印度稻米生產商指出，受極端天氣影響，過去兩年稻米價格顯著上漲，全球主要稻米生產區均遭遇意外的氣候變化。

與此同時，極端天氣也導致西班牙等南歐國家的橄欖油產量下降，進而推升價格上漲，西班牙佔全球橄欖油產量四成以上。

根據食品業研究機構 Mintec 數據，每次收穫季節西班牙可生產 130 萬噸至 150 萬噸的橄欖油，但近兩年西班牙的酷熱天氣導致橄欖油產量下降。

官方數據顯示，西班牙在 2022 至 2023 年度的橄欖油產量僅 66.6 萬噸，產量下降也導致橄欖油價格不斷飆漲。

根據國際貨幣基金 (IMF) 數據，全球橄欖油價格已經從 2022 年初的每噸 4000 美元一路飆漲，目前已上漲到 1 萬美元以上。

Mintec 數據還顯示，今年 1 月西班牙南部安達魯西亞地區的特級初榨橄欖油曾達到每公斤 9.2 歐元 (約 307 台幣)，創歷史新高，上月中則已回落至大約 7.8 歐元，但仍處於歷史高點。