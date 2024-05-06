安卓首款3奈米手機快來了！傳小米15今年十月中發表 售價4299人民幣起跳

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:45

美國手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 一年一度的驍龍高峰會（Snapdragon Summit) 將在 10 月舉行，預計發表最新一代驍龍 8 Gen 4 處理器，而按照以往經驗，新機常跟高通最新處理器發表「亦步亦趨」的小米屆時也有望發表小米 15 新機。

中國科技媒體《快科技》報導，數碼閒聊站透露，小米 15 新機發行時間暫定在 10 月中，但國際版小米 15 恐將等到 2025 年初。

另外有中國爆料者聲稱小米 15 和小米 15 Pro 將在本月進入內部測試階段，小米 15 將延續上一代產品的策略，標準版為 1.5K 小尺寸螢幕，Pro 版為 2K 小尺寸螢幕，其中小米 15 是全球首款驍龍 8 Gen4 小尺寸旗艦 Android 手機。

據悉，小米 15 系列將搭載全新的潛望長焦鏡頭，並支援超音波螢幕指紋識別，相比小米 14 系列使用的光學指紋，超聲波指紋優勢明顯，且全系列都將標配新一代矽材料高密度電池，主鏡頭畫素為 5000 萬，而這次內測主要測試小米 15 的新潛望長焦鏡頭及超音波螢幕指紋的表現。

小米 11 Pro 配備了潛望長焦鏡頭，但小米 12 Pro、13 Pro 和 14 Pro 等機型採用直立長焦鏡頭，小米 15 Pro 再次選擇搭載潛望鏡頭，將大幅提升變焦能力。相較於直立長焦鏡頭，潛望長焦鏡頭的結構更為複雜和先進，由於在機身內佔據空間更大，因此可容納更大更高質量的感測器，並且還可以容納更好的防手震模組。

爆料者也指出小米 15 很可能會漲價，售價從人民幣 4000 元起跳

事實上，小米的雷軍此前在小米 14 發佈會上曾稱小米 14 將成為最後一台 3999 元起售的小米數位旗艦機種，下一代小米 15 將漲價。雷軍表示，小米希望能做出更好的手機，後續將不再卡在這個價位。

不過，雷軍強調只是會稍微漲一點，爆料者推測將會直接取消 8GB 的入門版本，並認為 4299 元起跳、規格 12G 記憶體 + 256GB 容量才應該算是小米 14 入門版，小米 15 入門版可能從 12GB 記憶體的規格起步。

據悉，高通驍龍 8 Gen4 將首次採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米製程，這也意味著 Android 陣營正式邁入 3nm 時代，去年蘋果 (AAPL-US) 率先切入 3 奈米製程，A17 Pro 成為全球首顆 3nm 晶片，由 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 首發搭載。

據爆料，台積電規劃多達五種 3 奈米製程，包括 N3B、N3E、N3P、N3S 和 N3X，其中 N3B 是台積電首個 3 奈米節點，A17 Pro 使用的就是 N3B，10 月登場的驍龍 8 Gen4 預計會採用台積電第二代 3 奈米製程技術 N3E。