跟著台積電買營建！高雄營建股誰最被看好？

鉅亨網新聞中心 2024-05-05 20:00

你知道今年第一季台灣的房價漲幅第一是在哪裡嗎？答案是高雄！受惠於台積電設廠實質效益，以及政府的「新青安房貸」政策助攻，高雄房市無論預售或新成屋，有多個行政區房價皆創下新高，光是今年第一季的漲幅就達 20%～30%，累計近二年半以來累積漲幅超過 80%！

大華國際投顧阮蕙慈指出，台積電將積極在南部推動先進製程，目前位於高雄楠梓產業園區的首座 2 奈米廠正在興建中，二廠已獲准施工，目前評估增建第三廠。經濟部表示，台積電 2 奈米落腳高雄，大幅牽動半導體產業供應鏈的生態，為了進一步加速高雄半導體廊帶的成形，經濟部還研擬將推動屏東園區、高雄軟體園區二期以及楠梓第三園區的開發計畫。

按照台積電先進製程布局，可望再增加 P4、P5 二座 1.4 或 1 奈米先進製程新廠，總投資規模將上看四兆元，引進工程師將達一萬人，上下游產業鏈的工作機會合計也將高達四點五萬人，大幅推升了園區周圍的租屋與購屋需求。

阮蕙慈認為，最近北高雄房市紛紛出現科技新貴客賞屋潮，部分建案開賣即完銷。建築業界樂觀預期，台積電在高雄設廠的效應將於未來十年持續發威，近來台積電概念宅沾光，距離台積電廠區最近的楠梓、左營、仁武、橋頭房市都將直接受惠，而熱度更外溢到了高雄其他區域，使得今年第一季高雄房價漲幅高居全台第一，而且才剛開始而已！

在房市火熱的需求之下，營建業者的獲利也同步翻揚，而高雄在地的建商是最大受益者。尤其南台灣過去房價的基期低，漲幅很容易就超越北部，再加上高雄建商的土地成本低，先建後售更有利，可以坐地起價，今年可能出現獲利翻倍的盛況。在台灣上市櫃的營建股中，哪些屬於高雄在地建商？哪幾家最被看好？詳細內容請見阮蕙慈分析師錄製的影片說明。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

跟著台積電買營建高雄營建股