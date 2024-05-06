人才創新、製造業與觀光成長 布里斯本2041年前將貢獻澳洲經濟5.5兆

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-06 13:04

澳洲布里斯本經濟發展局跟德勤經濟研究所近日發布首份《城市狀況報告》預測，布里斯本經濟將在 2041 年為止的 20 年裡成長 68%，主要受惠於當地擁有技術熟練的勞工、創新中心、製造業成長及觀光業日益蓬勃發展，這座澳洲第三大城未來將成價值 2750 億澳元 (約 5.5 兆台幣) 的經濟體。

報告中指出，到 2041 年，澳洲工作年齡人口成長將達最快速度，到 2031 年，全澳洲飯店客房收入也將達到最快成長速度，出口也將成長 41%。布里斯本的體驗經濟將在 2031 年為止十年成長 41%。

去年布里斯本旅遊需求創歷史新高，遊客支出金額達創紀錄的 101 億美元，平均客房收入成長率也是全澳洲最高，比 2019 年成長 47%，飯店入住率高於新冠疫情前，這些都為企業和投資人帶來了機會。

布里斯本市長 Adrian Schrinner 表示，布里斯本越來越被認為是一個必去的目的地跟良好居住城市，遊客消費創紀錄，同時也是澳洲工作年齡人口成長最快城市。布里斯本的成功並非偶然，上述報告顯示布里斯本成長才剛開始，這座澳洲第三大城市將繼續推動商業發展，創造就業機會，讓布里斯本變得更好。

德勤經濟研究所所長 Pradeep Philip 也說，布里斯本為企業、創新者跟投資人提供重要的成長機會，未來幾年將為澳洲乃至全球創新者、投資人和企業提供巨大機會。這一點在布里斯本的人才市場上表現得很明顯，在澳洲主要城市中，布里斯本的工作年齡人口成長最快，成長率為 7.7%，遠高於平均成長率 4%。

Philip 還指出，再加上澳洲排名最高的大學在布里斯本，過去五年畢業生成長 32%，且受惠於全澳洲最高的技術和貿易教育普及率，布里斯本擁有高度競爭、技術熟練且不斷成長的勞動力。

此外，布里斯本在出口方面也處於令人羨慕的地位，作為澳洲距離亞洲市場最近的主要港口，預計到 2031 年將以每年 3.5% 的速度成長。

Philip 表示，全球需求正推動布里斯本的製造業，過去十年當地製造業出口成長 127%，私人部門對昆士蘭省先進製造業界的投資自 2018 年來增加 9.41 億澳元，去年達到 27.5 億澳元，布里斯本的醫療和醫藥產品出口成長速度比澳洲其他地區高出近 6 倍。

布里斯本市經發局執行長 Anthony Ryan 表示，這份城市狀況報告證實布里斯本正推動澳洲成長，並闡明布里斯本的經濟機會、動能和成長表現，隨著不斷發展，布里斯本經發局將為企業和投資人提供市場和場外房地產選址支持，並進入當地商業網絡，包括向當地產業利益相關者、公、民營企業、省跟聯邦政府機構進行重要介紹。