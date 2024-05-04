盤中速報 - RUNE大漲8.12%，報5.3美元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 16:05
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內漲幅超過8.12%，最新價格5.3美元，總成交量達0.82億美元，總市值17.79億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：5.412美元，近 1 日最低價：4.882美元，流通供給量：335,475,323。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.56%
- 近 1 月：-29.62%
- 近 3 月：+23.65%
- 近 6 月：+56.15%
- 今年以來：-0.58%
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