鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至61.8元，預估目標價為1200元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:12
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由60.8元上修至61.8元，其中最高估值71.66元，最低估值46.24元，預估目標價為1200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|71.66(71.66)
|96.09
|103.76
|最低值
|46.24(46.24)
|54.7
|63.48
|平均值
|61.25(60.96)
|70.56
|80.73
|中位數
|61.8(60.8)
|68.71
|76.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|560,164,000
|669,668,000
|760,329,000
|最低值
|492,500,000
|522,670,350
|589,629,140
|平均值
|516,355,040
|594,261,300
|673,061,220
|中位數
|514,714,270
|582,237,000
|656,131,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|48.51
|74.59
|70.56
|26.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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