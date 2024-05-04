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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至61.8元，預估目標價為1200元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:12

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由60.8元上修至61.8元，其中最高估值71.66元，最低估值46.24元，預估目標價為1200元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 71.66(71.66) 96.09 103.76
最低值 46.24(46.24) 54.7 63.48
平均值 61.25(60.96) 70.56 80.73
中位數 61.8(60.8) 68.71 76.21

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 560,164,000 669,668,000 760,329,000
最低值 492,500,000 522,670,350 589,629,140
平均值 516,355,040 594,261,300 673,061,220
中位數 514,714,270 582,237,000 656,131,500

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 48.51 74.59 70.56 26.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		 433,446,330 548,796,030 493,414,582 322,145,988

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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