鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.02元，預估目標價為84元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.74元上修至4.02元，其中最高估值4.7元，最低估值2.72元，預估目標價為84元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.7(4.4)
|7.26
|9.26
|最低值
|2.72(2.72)
|3.4
|4.4
|平均值
|3.92(3.7)
|5.25
|6.13
|中位數
|4.02(3.74)
|5.17
|5.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|46,769,000
|58,292,580
|66,491,310
|最低值
|39,691,000
|46,235,000
|46,863,000
|平均值
|43,784,870
|51,241,530
|54,786,630
|中位數
|43,605,830
|50,925,700
|53,869,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|9.32
|7.21
|3.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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