鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至6.12元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.51元下修至6.12元，其中最高估值8.5元，最低估值5.39元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.5(8.5)
|11.51
|15.96
|最低值
|5.39(5.39)
|8.1
|10.28
|平均值
|6.42(6.52)
|10.21
|13.12
|中位數
|6.12(6.51)
|10.57
|13.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4,790,000
|5,530,000
|6,078,510
|最低值
|3,675,160
|4,310,940
|4,958,690
|平均值
|3,981,330
|4,929,110
|5,518,600
|中位數
|3,888,000
|4,932,860
|5,518,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.63
|14.85
|15.75
|6.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,037,375
|6,084,955
|5,950,897
|4,199,287
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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