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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至10.6元，預估目標價為185.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.25元上修至10.6元，其中最高估值12.31元，最低估值9.27元，預估目標價為185.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 12.31(12.31) 15.99 19.73
最低值 9.27(9.27) 10.42 17.2
平均值 10.8(10.76) 13.2 18.47
中位數 10.6(10.25) 13.2 18.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 87,480,000 107,959,000 106,867,000
最低值 79,533,800 85,047,360 94,453,400
平均值 81,527,540 92,529,280 100,660,200
中位數 80,507,000 89,419,000 100,660,200

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 10.72 11.6 11.54 8.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		 70,440,945 83,926,735 83,793,572 76,180,649

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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