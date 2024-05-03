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鉅亨速報

營收速報 - 新鉅科(3630)4月營收1.54億元年增率高達36.13％

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 18:15

新鉅科(3630-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.54億元，年增率36.13%，月增率8.9%。

今年前4月累計營收為6.19億元，累計年增率36.13%。

最新價為29元，近5日股價下跌-1.02%，相關光電類指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+34 張
  • 外資買賣超：+34 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 154,324 36.13% 8.9%
2024/3 141,706 18.82% 2.85%
2024/2 137,773 25.93% -24.63%
2024/1 182,801 105.74% 33.57%
2023/12 136,856 29.51% -8.79%
2023/11 150,047 25.19% -4.82%

新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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