營收速報 - 新鉅科(3630)4月營收1.54億元年增率高達36.13％
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 18:15
今年前4月累計營收為6.19億元，累計年增率36.13%。
最新價為29元，近5日股價下跌-1.02%，相關光電類指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+34 張
- 外資買賣超：+34 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|154,324
|36.13%
|8.9%
|2024/3
|141,706
|18.82%
|2.85%
|2024/2
|137,773
|25.93%
|-24.63%
|2024/1
|182,801
|105.74%
|33.57%
|2023/12
|136,856
|29.51%
|-8.79%
|2023/11
|150,047
|25.19%
|-4.82%
新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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