營建股紅不讓! 法人大買為何? 績優營建股誰最被看好?

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 20:00

四月以來台股大震盪，主流類股大洗牌，其中上市營建指數單月漲幅達 20%，成為台股表現最佳的類股排行第一名！不少投資人疑惑，營建股這波漲勢是來真的？是長線翻多還是短線題材？現在還適合買營建股嗎？

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，基於台灣總家戶數持續增加、政策面有新青安房貸優惠，市場對於通膨預期高漲等，三大營建產業利多同時在今年發酵，營建股這一波可謂 10 年一遇大行情！此外，加上高股息殖利率的優勢，機構法人已經積極卡位布局，近期持續大舉買超營建股，預告了這一波行情欲小不易。

從長線觀察，台灣整體的房地產景氣在 2014 年達到高峰之後，開始進入長達好幾年的價跌量縮，而營建股的股價表現在過去 10 年也幾乎敬陪末座！經過長達 10 年調整，房地產近兩年來熱度持續攀高，尤其新開案屢創佳績，建商獲利大躍進，反觀股價卻仍停留在低檔區，本益比還停留在 8 到 10 倍之間，完全沒有跟上台股兩萬點行情的步調。

今年是建商獲利大成長的一年，而營建股的籌碼經過 10 年沉澱，股息殖利率雖高，卻沒有受到市場的關注。阮蕙慈分析師表示，通常一個產業類股的評價調整，需要產業龍頭股的帶頭表現，吸引機構法人的青睞，開始大舉買超龍頭股，才能帶動整體產業類股的評價調整（Re-rating）。

今年四月，即是機構法人介入營建股的開始。尤其台灣高股息 ETF 上兆資金陸續於四月、五月換股，已經有部分營建個股挾高股息優勢，順利被納入了 ETF 成分股，進而吸引了主動式管理基金經理人的青睞，整體營建股的 Re-rating 已經宣告開始！

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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