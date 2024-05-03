港股創六年多最長漲勢！A股基金、滬港深基金都在放大假 誰在暴力拉升港股？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-03 16:56

瑞銀集團 (UBS) 最新表示，採用股票多空策略的全球避險基金日益看好中國，這可從他們大幅增持香港股票看出，香港恒生指數(HSI) 4 月上漲逾 7%，創 2023 年 1 月來最佳單月表現，表現優於大多數主要市場。截至今 (3) 日，港股更連 9 個交易日攀漲，創 2018 年 1 月以來最長上漲天數紀錄。

UBS 出具最新研究報告指出，香港股市趨勢在 4 月最後幾天發生變化，跟今年 2 月情況形成鮮明對比，當時大部分資金流入來自空頭回補，根據瑞銀周三 (1 日) 追蹤避險基金流向的報告，隨著港股上漲，多空避險基金繼續購入在香港上市的中國企業股票，大部分購買集中在科技和非必需消費品類股。

Union Bancaire Privee 董事總經理 Vey-Sern Ling 表示，港股過去兩周表現強勁可能正吸引更多資金流入，因投資人擔心錯失良機，即便在大幅上漲之後，中國科技股的估值仍遠低於歷史平均水位，跟全球同業相比也是如此。

自周三開始，中國股市因五一長假休市三天，但在缺乏 A 股基金、滬港深基金的資金的背景下，恒生科技指數繼昨日暴漲逾 4% 後，今日持續揚漲 2.74%，電商巨頭阿里巴巴收高 4.07%，競爭對手京東上漲 5.48%，百度收漲 4.27%。

過去一年，每到長假因港股通暫停導致 A 股基金無法南下，香港股市常在缺乏公募港股通資金的助力下，成為空頭在假期中的狙擊目標，但如今即使港股通暫停，港股仍在外資做多下持續上攻。

深圳一位透過港股通持有大量港股部位的基金經理人向《券商中國》表示，當前港股行情主要是外資機構和公募 QDII 資金在持續做多，此前已有大量外資機構在今年第一季開始買入，且在過去三個月 QDII 基金港股部位一直在穩步增加，但由於港股部位在許多公募 QDII 倉位佔比中仍偏低，這也意味著增加的空間還比較大。

《券商中國》也指出，市值從 600 億港元跌至 50 億港元的 AI 醫療大模型公司醫渡科技，上周三 (4 月 24 日) 發佈的港股權益披露資訊顯示，國際主權基金 BIA 公司增持該股至 5360 萬股，被稱為中國「新經濟 SaaS 第一股」的微盟集團周四 (2 日) 也因周二 (4 月 30 日) 晚間發佈公告稱獲騰訊增持股票而大漲。

業內人士亦強調，昨日科技指數暴漲局面反映當下港股風險偏好開始大幅增加，並已從內地公募單方面看好市場轉向 A 股基金、港股基金、QDII 基金和外資機構的一致性做多氛圍。

香港恒生指數近兩周從低點反彈逾一成，除凸顯外資持續流入，還印證市場資金由日股向港股切換動向，過去兩年回檔較大的房地產、互聯網、汽車類股也正進行著一輪估值修復。

事實上，摩根士丹利早在 3 月就發佈研究報告指出，全球資金正重返中國股市，隨著空頭情緒有所緩和，全球長期投資人撤離 A 股和港股的行動已經按下暫停鍵。截至上周三 (4 月 24 日)，EPFR 海外主動型資金流出港股市場 3.1 億美元，較前一周流出 4.2 億美元減少，即便已連續第 43 周流出。

外資回流可能才剛開始，除交易型資金回歸外，配置型或許也在重新考慮在亞洲的資產配置，中國基本面改善以及日本升息與跟美國科技股估值波動是兩大考量原因，

與此同時，市場對政策預期的升溫也提供一定催化力量。

中國證監會在 4 月 19 日發佈《5 項資本市場對港合作措施》，加上財政部提出支援中國央行逐步增加國債買賣提高流動性等措施，均使投資人對之後其他關鍵措施的推動樂觀期待。

同時，五一長假前中共中央政治局會議定調積極，除對今年首季經濟表現總體肯定外，還做出「乘勢而上，避免前緊後鬆」的重要定調。

此外，本次政治局會議聚焦房地產政策和財政發債，會中首度提出 統籌研究消化存量房產，以及優化增量住房的政策措施，比 3 月兩會時加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度的框架性表述更加具體。

日股今年首季領漲全球後，近幾周有所回落，在日股進行回調的同時，香港恒生指數成為全球 4 月表現最好的主要股指。