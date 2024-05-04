第三方交易失敗！傳野村和瑞穗面臨逾1億美元損失

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 11:18

外媒報導指出，投資基金 All Blue Capital 一連串失敗的股票交易，或讓野村控股和瑞穗金融集團面臨約 1.08 億美元的潛在損失。

根據紐約法律文件和知情人士透露，All Blue Capital 今年稍早和多個交易對手進行一系列錯誤的空頭押注，據稱這些交易無法結算。

文件顯示，該基金旗下兩個單位於 3 月在英屬維京群島進入清算階段。知情人士稱，無法結算押注的情況引爆一系列事件，或導致野村證券蒙受 140 億日元的損失，瑞穗則聲稱 All Blue 積欠 1900 萬美元尚未償還。潛在損失規模引發外界對於日本兩大銀行風險管理的質疑。

2021 年 3 月避險基金 Archegos 爆倉事件，便曾導致野村損失近 30 億美元，並花費數年時間修復內部控制系統，瑞穗也因此蒙受損失。