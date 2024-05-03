美國最新民調 42%受訪成年人將中國視為敵國 衝上歷史新高 

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-03 15:00

美國智庫皮尤研究中心（Pew）周三（1 日）公布的民調結果顯示，超過八成受訪美國人對中國持負面看法，且 42% 受訪者將中國視為敵國，比率衝上歷史新高。

據《彭博》報導，皮尤研究中心的民調結果顯示，81% 受訪美國成年人對中國持負面看法，其中 43% 受訪者對中國持非常負面的看法。皮尤研究中心在 4 月 1 日至 7 日進行這項民調，受訪者有 3,600 人。

71% 受訪美國人認為，近年來中國的全球影響力增強，比率高於 2022 年的 66%。61% 受訪者擔心中國與鄰國發生領土爭端。

論及美中關係，很少美國人將中國視為合作夥伴（6%），50% 受訪者將中國視為競爭對手，42% 受訪者將中國視為敵國，較去年提高四個百分點，是皮尤研究中心自 2021 年開始提出這個問題的最高紀錄。

年長受訪美國人普遍對中國更持批判態度。在 65 歲以上成年人中，61% 受訪者對中國持非常負面看法，而 30 歲以下成年人的比率僅 27%。

皮尤研究中心研究員 Christine Huang 說：「整體而言，美國人對中國仍持批判態度，看法相當負面。」