美國2,000名示威者被捕 全球大學挺巴抗議活動愈演愈烈

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 12:00

美國支持巴勒斯坦的抗議活動已蔓延到 50 多所大學，據《美聯社》周四（2 日）報導，自 4 月中旬以來，共計超過 2,000 人被捕，且全球各地大學的挺巴抗議活動愈演愈烈。



身穿防暴裝備的紐約警察，在周二晚間衝進哥倫比亞大學，強行清除佔領學校大樓的抗議者。據《法新社》報導，哥倫比亞大學是這波示威活動的發源地。

本周二早些時候，數十名抗議者佔領了漢密爾頓大樓（Hamilton Hall），並用桌椅和自動販賣機封鎖了出入口。

漢密爾頓大樓具有特殊象徵意義。美國在越戰時期爆發大規模反戰運動，漢密爾頓大樓曾在 1968 年被反越戰和反對種族歧視的學生佔領。如今，挺巴示威者在漢密爾頓大樓外掛上印有「辛德大樓」（Hind"s Hall）的橫幅，紀念一名在戰爭中喪生的巴勒斯坦兒童。

為了確保校園安全，哥大要求紐約警方繼續駐守到 5 月 17 日，也就是哥大畢業典禮結束之後。目前正是美國大學畢業季，而哥大計劃在 15 日舉行畢業典禮。

美國校園反戰示威持續數周後，總統拜登終於在周四打破沉默，他在白宮透過電視轉播發表聲明：「我國不是要人民噤聲或打壓異議的專制國家，但我國也不是沒有法律的國家。我國是一個公民社會，秩序必須優先。」

美國大學抗議潮已經蔓延到中東、歐洲、南半球的大學。埃及開羅美國大學、科威特大學、黎巴嫩多所大學均出現抗議活動。突尼西亞的大學生聯合會呼籲舉行一周的罷課抗議活動。本周一，突尼西亞多所大學的學生在首都舉行大規模反戰遊行，支持巴勒斯坦建國。

在英國，倫敦大學學院、華威大學、愛丁堡大學也出現支持巴勒斯坦的抗議活動。美國眾議院前議長裴洛西在牛津大學演講時，抗議學生衝到演講台前揮舞巴勒斯坦國旗。

在法國，總統馬克宏的母校巴黎政治學院、法國歷史最悠久大學之一索邦大學均出現抗議活動。巴黎警方在周一衝入索邦大學，強行清除抗議營地。