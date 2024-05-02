哥倫比亞總統宣布 與以色列斷絕外交關係

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 16:20

南美洲國家哥倫比亞總統裴卓周三（1 日）宣布，周四起將切斷與以色列的外交關係，並稱以國總理尼坦雅胡在以哈戰爭實施種族滅絕。

裴卓周三在在哥倫比亞首都波哥大的一場集會上說，之所以要與以色列斷交，是因為以色列領導人「搞種族滅絕」。他強調：「我們不能回到種族滅絕、不能回到滅絕一整個民族的時代。」

以色列外交部長卡茲當天在社交媒體發文，譴責裴卓宣布與以色列斷絕外交關係，並稱以哥關係不會被改變。他說：「以色列和哥倫比亞的關係一直很好」，裴卓「無法改變這一點」。

卡茲表示：「哥倫比亞總統承諾要獎勵哈瑪斯殺人犯和強暴犯，今天他做到了」。

自去年 10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，哥倫比亞與以色列關係一直高度緊張。裴卓多次抨擊以色列，並號召其他拉美國家一起譴責以色列。去年 10 月底，裴卓宣布召回哥駐以色列大使。