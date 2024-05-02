AI新創CoreWeave取得11億美元新融資 估值翻近三倍

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-02 10:12

多家外媒報導，背後有輝達 (NVDA-US) 撐腰的人工智慧 (AI) 新秀 CoreWeave，在新一輪融資中取得 11 億美元資金後，估值幾乎翻近三倍，達到 190 億美元。

彭博引述知情人士透露，本輪融資是由創投公司 Coatue Management 牽頭，Altimeter Capital、Lykos Global Management 等投資公司也參與其中。在五個月前的前一輪融資中，CoreWeave 的估值約為 70 億美元。

此外，其中一位知情人士表示，包含 Magnetar、Blackstone 和 Carlyle Group 在內等現有投資人將參與一輪 75 億美元的新融資。

儘管如此，目前尚未敲定最終條款，仍有變動可能。華爾街日報 (WSJ) 稍早率先報導 CoreWeave 估值和融資狀況。

針對上述報導，CoreWeave 發言人未發表評論。Coatue、Magnetar、Blackstone 和 Carlyle 代表拒絕置評或未立即回應。