華為分析師大會今閉幕！董事長透露今年戰略重點聚焦鴻蒙、自駕與光風儲發電機

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 15:47

中國科技大廠華為周三 (17 日) 召開為期三天的第 21 屆華為分析師大會，本月開始輪值董事長的華為副董事長徐直軍在會上發表名為《全面智慧化之路》的主題演說，除揭露華為最新戰略外，還分析 5G-A(即 5.5G)、大語言模型(LLM)、能源及新能源汽車的關鍵趨勢和機會，介紹了華為在 AI 領域的研究和實踐。

徐直軍表示，華為的鴻蒙作業系統已成為全球第三個行動作業系統，目前已有 4000 多個應用程式明確表示遷移至鴻蒙作業系統，並稱打造鴻蒙原生應用生態，是華為今年最關鍵的事，希望在一年時間於中國市場把智慧手機上使用超過 99% 時間的 5000 個應用程式，全面遷移到鴻蒙原生作業系統上，真正實現作業系統和應用生態的統一，華為也將先立足中國市場打造鴻蒙應用生態，未來再向各國推廣，逐步推向全球。

在 5G-A 商業應用方面，徐直軍預計在 6 月國際標準組織 3GPP 上發佈關於 5G-A 的首個標準 Release 18，緊接著就會有 5G-A 對應的產品和解決方案投入商用。此外，在全面智慧化的路上，徐直軍表示將把 AI 引入華為內部管理，持續提升運營效率與用戶體驗，並打算用 AI 以及 LLM 增強產品競爭力，推進全面智慧化，包括昇騰雲服務和盤古大模型，以及打造自動駕駛網路改變通信網路運維模式，另外也將基於盤古大模型打造 「小藝」超級智慧體。最後，為解決太陽能、風能等新能源對電網的衝擊，華為還將打造光風儲發電機。

徐直軍也指出，全球的經濟環境和地緣政治環境依然不樂觀，並認為美國對中國的遏制和打壓，還將不斷升級，今年將採取以下數個關鍵戰略舉措：

第一個舉措是質量取勝，華為將深化基於 ISO 9000 的全面品質管理體系，結合各個產業的特點，開展全面品質管理，以實現高品質發展

第二個是持續優化產業組合，增強發展韌性，形成由 ICT 基礎設施、終端、華為雲、數位能源、智慧汽車解決方案等面向客戶的產業組合，以及由 2012 實驗室、海思作為後盾的技術支撐平臺。

第三個是構建生態，打造統一的開發者平台，鯤鵬、昇騰和鴻蒙生態。華為已經決定在今年及未來五年將強力戰略投資生態的發展，透過生態發展牽引、促進、帶動終端產業和計算產業的發展。

第四個是打造光風儲發電機，解決太陽能發電和風電併網對電網的衝擊，電網在太陽能和風能電的接入和消納方面一直面臨非常大的挑戰，令大量新能源發的電沒法上網，只能丟棄，這是一個世界級的難題，若不解決這一難題，新能源發的電很難成為主力能源。

第五個是抓住智慧化戰略機遇來推進全面智慧化，華為將以昇騰雲服務和盤古大模型讓行業智慧化，華為在 2021 年發佈盤古大模型，去年進一步推出盤古大模型 3.0 及開始打造 AI 原生的基礎設施，下一步重點將是一方面通過盤古大模型服務持續深耕產業，並持續構建昇騰雲服務，為各行各業提供強大的 AI 算力服務。



至於在自動駕駛方面，徐直軍認為自動駕駛的目標是無人駕駛，是 AI 的應用最為挑戰的場景之一，期望未來可以把車用感應器的光達成本做到 200 美元，解決成本顧慮。

值得注意的是，華為目前也將 AI 引入內部管理，對此徐直軍表示，2018 年華為已成立人工智慧使能部，幫助公司各個環節利用 AI 技術來提升效率，在第一階段，華為對準業務重複、海量、複雜的場景，第二階段將抓住 AI 大語言模型技術變革的機遇，基於盤古大模型及企業高品質資料建構企業大模型，透過大模型重構業務模式，全面將大模型引入研發、銷售等各領域 ，重構作業模式，提升業務效率。