〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 市場鎖住獲利 黃金下跌 但月線仍連3度上升
鉅亨網編譯許家華 2024-05-01 06:25
黃金價格周二 (30 日) 跌逾 1%，至一周低點，但強勁的避險需求和央行購買力道仍令金價連續第三個月上漲。
美元兌其他貨幣上漲 0.3%，使得黃金對非美元買家來說更加昂貴，且基準 10 年期公債殖利率也上升，削弱黃金的投資吸引力。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「許多交易員已鎖住黃金和白銀的大筆獲利，他們寧可在 Fed 宣布前保持觀望。」
「然而，過去兩年，亞洲需求旺盛，央行需求強勁，因此黃金市場目前肯定處於看漲狀態，並將在今年剩餘時間內繼續向前發展。 」
美國 Fed 將於周二起展開為期兩日的貨幣政策會議，預計利率將維持在 5.25%-5.5%，大眾焦點落在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powel) 周三演講上，以獲取有關降息預測的更多線索。
由於近期美國經濟數據較預期火熱，且通膨具有黏性，交易員已調降對 Fed 今年降息的押注。
ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，鮑爾的立場可能會非常強硬，將首次降息的預期推至第四季甚至明年——這種情況對黃金來說是個壞兆頭。
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