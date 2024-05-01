〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 市場鎖住獲利 黃金下跌 但月線仍連3度上升

鉅亨網編譯許家華 2024-05-01 06:25

黃金價格周二 (30 日) 跌逾 1%，至一周低點，但強勁的避險需求和央行購買力道仍令金價連續第三個月上漲。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 2.6% ，收每盎司 2297.30 美元。

現貨黃金下跌 2.1%，至每盎司 2285.99 美元。

繼 4 月初黃金價格觸及 2431.29 美元的歷史新高後，本月黃金價格上漲 3.3%。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「許多交易員已鎖住黃金和白銀的大筆獲利，他們寧可在 Fed 宣布前保持觀望。」

美國 Fed 將於周二起展開為期兩日的貨幣政策會議，預計利率將維持在 5.25%-5.5%，大眾焦點落在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powel) 周三演講上，以獲取有關降息預測的更多線索。

由於近期美國經濟數據較預期火熱，且通膨具有黏性，交易員已調降對 Fed 今年降息的押注。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，鮑爾的立場可能會非常強硬，將首次降息的預期推至第四季甚至明年——這種情況對黃金來說是個壞兆頭。

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