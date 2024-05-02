〈貴金屬盤後〉Fed維持利率穩定 美元、公債殖利率回落 黃金小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-05-02 06:32

在聯準會 (Fed) 維持基準利率不變後，黃金價格周三 (1 日)反彈，係因美元和美國公債殖利率的回落引發一些逢低買盤。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 0.4% ，收每盎司 2312.70 美元。

現貨黃金上漲 0.9%，至每盎司 2306.80 美元，盤中稍早觸及 4 月 5 日以來的最低水準。

美元在觸及近 6 個月高點後下跌 0.2%，使黃金對非美元買家來說變得較便宜。同時，美國基準 10 年期公債殖利率也小幅走低。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，「全球經濟的不確定性增加了一些，加上地緣政治緊張局勢和政治選舉的不確定性，很多因素都對黃金有利。」

由於各國央行的強勁購買和中國散戶投資者的需求，黃金價格在 4 月 12 日創下 2431.29 美元的歷史新高，但此後因中東緊張局勢降溫以及美國提前降息的預期減弱，黃金已跌逾 5%。

Fed 周三將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 不變，由於美國經濟數據熱於預期且通膨具黏性，交易員近期削減了對 Fed 今年降息的押注。

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