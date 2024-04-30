〈車市〉納智捷指定車款售價大降2成 現省17萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 17:55

裕隆 (2201-TW) 納智捷今 (30) 日宣布，為慶祝新世代純電休旅 LUXGEN n7 熱烈交車， LUXGEN 在 5 月報稅季與車主一同抗漲，祭出今年最划算的購車優惠「無限專案」，指定車款售價下殺，最高達 17.2 萬元，降幅達 20%。

納智捷說明，此次祭出的無限專案，主打消費者能以不到 70 萬的入門小型休旅價格，入主中大型休旅車格，指定車款為「U6 NEO 環景勁化版」和「URX NEO 5 人大生活家版」。

中大型休旅 U6 NEO 配置有 AR View+ 360 度環景影像、最新世代的 LUXGEN THINK+ 5.0 人因介面，以及標配 10.25 吋極智炫彩數位儀錶板等，舊換新價 66.6 萬元，較原售價 83.8 萬元大降 17.2 萬元，降幅高達 20.5%。

另外，憑藉結合 SUV、MPV 和福祉功能的獨特定位而廣受車主青睞的 URX NEO 車款， URX NEO 5 人大生活家版降至 78.8 萬元，較原售價 94.8 萬元便宜 16 萬元，降幅 16.8%。