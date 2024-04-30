野村臺灣趨勢動能高股息ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）正式成立，預計5月9日掛牌
鉅亨研報 2024-04-30 17:16
4/29 正式成立的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)，結合「趨勢動能」x 優化的「高股息」篩選標準，成為新一代的高股息投資顯學，臺灣趨勢動能高股息指數導入市面獨特的「股利資優生」與「股利潛力股」，加上「動能」與「股利」雙指標，從市值前 300 大上市櫃公司，篩選出「夠大、流動性高、有獲利、永續」等具備基本好公司條件、同時又符合「強勢」與「高息」的 50 檔精選成分股，透過「動能指標」聚焦股價處於正向趨勢動能的強勢股，兼顧股息與價格總報酬，以避免落入「追當前高息」但犧牲「未來息收與成長性」的問題，同時採用獨特的「股利指標」，發掘「目前及未來」均有能力持續配發豐沛股利的公司，透過實證，臺灣趨勢動能高股息指數自 2015/11/17 至 2024/2/29 累積總報酬達 416.53%，當中股息報酬即達 193.75%，幾乎快等同於臺灣加權指數同期間的股息與價格累積總報酬 206.91%，以及臺灣高股息指數的累積總報酬 203.19%，另外還有額外資本利得的部分，即價格報酬達 222.78%，代表「強勢高息股」可望兼顧高股息 ETF 投資上的息收、成長與總報酬未來性，有望大幅提升高息股報酬潛力。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，所謂的「動能指標」，係採用「還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例」，愈高代表該個股的股價表現愈強勢，以期選出具備正向「趨勢動能」的強勢股。在「股利指標」方面，追蹤指數除了定期於每年 5 月股東會旺季調查「確定股利率」以網羅股利資優生，並會在 11 月透過創新的「預估股利」(即採用國際知名 FactSet 預估該公司未來每股盈餘 (EPS)，再乘上該公司過去 3 年平均股利發放率) 來提前卡位股利潛力股。成分股每年 5 月及 11 月定期調整二次，以確保持股維持動能，同時也符合高股息的要求。根據統計，透過每年 5 月及 11 月共兩次與眾不同的篩選流程，精選出來的 50 檔成分股在入選後 6 個月表現可謂領漲抗跌，亦即當大盤上漲時，入選成分股平均有 82% 會續漲、延續強勢高息股的向上趨勢動能，若遇大盤下挫時 (2015/10、2017/10、2018/4、2019/10、2021/10、2022/4 共 6 次)，追蹤指數則在往後 6 個月期間表現抗跌、甚至逆勢上漲。長期而言，臺灣趨勢動能高股息指數相較加權指數締造約當年化 7.29% 超額報酬，而較一般高息股(臺灣高股息指數) 的年化超額報酬也達 7.7%。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君表示，野村投信再次創新出發，推出首檔結合「趨勢動能」x 優化的「高股息」，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」 (本基金之配息來源可能為收益平準金）從篩選流程的本質上做出市場區隔與進化，成為新一代高息股的投資新顯學。「學術實證」加上「實質指數數據」的雙重驗證下，兼具「趨勢動能」x「高息」是台灣少見的「強勢高息股」，全天候領漲抗跌特性可望提升整體報酬、有效降低投資波動，「強勢」、「高息」、「低重疊」優勢，讓投資人在獲取相關收益機會的同時，享有更高存股的 CP 值。一般而言，會選擇高股息 ETF 與存股的投資人，採取的都是分時投資策略，代表重視風險與投資穩健，然而，個股操作可以取得比較高的獲利，但是風險也相對較高，相較於個股投資，ETF 可以將風險分散到數十檔個股中，又可參與行情，長期亦能取得穩定獲利，無論您是新手投資者還是有經驗的股市參與者，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」 (本基金之配息來源可能為收益平準金）為您開啟強勢高息股投資首航旅程，值得掌握機會。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）預定於 5 月 9 日掛牌，採月配息，預計 7 月首次除息，發行價為 15 元，投資門檻低，有助輕鬆養成「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學，滿足投資人追求成長與收益兼具的需求。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01)
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數 (簡稱「臺灣趨勢動能高股息指數」)」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
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